Prefeito Bocalom, vice Marfisa Galvão e governador Gladson recebem Papai Noel em Rio Branco

A noite deste sábado, dia 10, foi de grande festa na Praça da Revolução no centro de Rio Branco, capital do Estado do Acre. Milhares de pessoas, principalmente crianças, foram prestigiar o tão esperado acender das luzes natalina.

O evento contou com a presença do prefeito Tião Bocalom da vice-Marfisa Galvão e do governador do Acre, Gladson Cameli, além de vereadores, deputados, secretários e convidados em geral que foram participar do grande evento.

Segundo a assessoria de Rio Branco, a iluminação de Natal teve o tema; “Vida, Esperança e Dignidade”, que recebeu um grande investimento. Na Avenida Getúlio Vargas, entre a Prefeitura de Rio Branco (Rui Barbosa) e o Memorial dos Autonomistas (Av. Brasil), foram instalados 14 mil metros de cordão luminoso, 500 metros de cascata luminosa na prefeitura.

Além disso, também foram investidos 25 mil metros de cordão luminoso e led, 3 árvores de Natal (Uma na rotatória da AABB e duas na Praça da Revolução), 2 grandes bolas luminosas na praça e iluminação no Terminal Urbano.

“Essa é uma oportunidade que eu aproveito para mandar uma palavra de paz e amor aos brasileiros e acreanos. Junto com o prefeito eu quero pregar a união, que é o que pode mudar a vida das pessoas, quero realizar muito mais nos próximos anos, e junto com o prefeito Tião Bocalom, tenho certeza que vamos conseguir entregar aquilo que a população de Rio Branco deseja: paz, amor e prosperidade”, disse o governador Gladson Cameli.

A tradicional Casinha do Papai Noel, onde o bom velhinho recebe as crianças, além do véu de luzes, que cobre a parte desde a Praça do Relógio até a Biblioteca Pública, no centro da cidade, são as principais atrações e dão vida ao evento.

“Sabemos que a pandemia deixou as pessoas em uma situação ruim, e esse ano me esforcei para fazer as luzes de natal ainda melhor, para trazer o sorriso às pessoas que eu vejo aqui hoje. Para o próximo ano vamos buscar melhorar mais ainda, pois me emociono ao ver tantas pessoas felizes como vejo aqui hoje”, declarou o prefeito.

Colaborou – Vitor Hugo Calixto e Diego Gurgel/Secom – LandTV

