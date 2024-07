Prefeita Fernanda Hassem e Governador Gladson Cameli abrem o desfile 03 de julho em Brasileia em comemoração aos 114 anos do município

Em noite marcada pela alegria e emoção, aconteceu nesta quarta-feira o tradicional desfile 03 de julho cívico e militar na avenida Geny Assis que marca as comemoração ao aniversário de 114 anos de Brasileia.

A Prefeita Fernanda Hassem, Vice- Prefeito Carlinhos do Pelado e o Governador Gladson Cameli, Deputado Estadual Tadeu Hassem, Prefeito João Edvaldo (Padeiro) e e outras autoridades presentes no evento abriram o desfile, seguido do Exército Brasileiro, Polícia Militar, Bombeiro, Escolas Municipais e instituições.

Celebrações como essas são essenciais para manter viva a tradição e a história da cidade.

Em um discurso emocionado a Prefeita Fernanda Hassem agradeceu o Vice-Prefeito Carlinhos do Pelado pelos quase oito anos de parceria e trabalho e toda equipe e ao governador Gladson Cameli por todo apoio dedicado a Brasileia. Além da população que acreditou e confiou em sua gestão e que compareceu ao desfile em uma celebração emocionante com as bandeiras de Brasileia em mãos, entoando o hino da cidade.

” Os 114 anos de fundação da nossa amada Brasiléia foi celebrado com muita alegria e o nosso tradicional desfile cívico fechou com chave de ouro as atividades do dia 3 de julho.Gratidão a todos que compareceram a esse momento tão importante para a nossa querida cidade, em nome do nosso governador Gladson Cameli que fez questão de estar presente, do deputado estadual, Tadeu Hassem sempre presente vereadores e demais autoridades civis e militares.Agradecemos a nossa equipe, comunidade escolar e a toda a nossa população e a minha família também. Nosso evento foi lindo, do jeito que a nossa Brasileia merece. Parabéns Brasiléia, viva seus 114 anos de história.”Destacou a gestora do município.

A Programação em comemoração ao aniversário de Brasileia segue até o final do mês.

História

De Seringal a Brasília e a Brasileia.

Vila Brasília, atualmente conhecida por Brasileia, foi fundada no dia 3 de Julho de 1910 nas terras dos índios Catianas e Maitenecas com a chegada dos imigrantes, nordestinos, que foram tomando posse das terras até então inexploradas e, em pouco tempo, constituíram vários seringais: Carmem Nazaré, Belmonte, Quixadá, Canindé, Baturité, São João, São Francisco, Triunfo, Piauí e Bahia, nomes dados pelos nordestinos às novas propriedades e que Ilhes traziam recordações da terra natal.

Em 1943, para não ser confundida com a futura capital do país, o nome do município foi alterado para Brasileia, derivado da união das palavras Brasil (Bras) e Hiléia (Floresta).

