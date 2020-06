Em uma coletiva com a imprensa em seu gabinete, a prefeita do município de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), fez importantes pronunciamentos dos trabalhos que estão acontecendo tanto na zona urbana, quanto na zona rural.

Fernanda Hassem iniciou a coletiva falando do investimento que sendo realizado no ramal do km 59, da BR 317, onde irá beneficiar centenas de famílias, além da construção de uma nova ponte. “É um investimento de recursos próprios que irá ajudar muita gente. Esse ramal pode-se dizer que é o mais populoso (…) que passa pelo rio Xapuri dando acesso à vários seringais e colocações dentro da Reserva Chico Mendes. Não conseguimos alocar recursos para ela e colocamos a população em primeiro lugar. Fizemos economia, conseguimos e a Prefeitura está fazendo a construção da ponte”, e destacou que os trabalhos estão tendo o apoio de moradores da localidade e o investimento no local, são de quase R$ 400 mil reais.

Carnavale 2020

Em ralação ao carnaval fora de época que acontece no início do mês de julho, quando se comemora o aniversário do município de Brasiléia, devido aos problemas que vem sendo causado pelo vírus covid-19, estará sendo suspenso todas as atividades relacionadas à data.

“Sentamos com nossa equipe… Não tem clima e nem recursos financeiros para realizar esse evento. Não tem sentido por mais que seja uma tradição do Município, estamos com todas nossas proibições através de Decretos e temos quatro pessoas que faleceram e cerca de 140 pessoas infectadas. Por isso, o Carnavale 2020 está suspenso”, confirmou a gestora.

13º salário

A gestora fez um pequeno balanço em relação ao pagamento das parcelas do 13º. Destacou que desde 2017, quando assumiu a gestão, vem trabalhando com o financeiro para garantir o pagãmente dividido em duas partes durante os anos, sendo uma no mês de junho e outra em dezembro.

“Neste ano, confidencio que achava que não iria garantir, mas, através de economia e aporte do Governo Federal repassado às prefeituras, nós conseguimos fazer esse exercício e será feito o pagamento no dia 13 de julho. Portanto, os 50% está garantido para essa data para os servidores”, anunciou a gestora.

Pacote de Obras

Em relação aos trabalhos que estão sendo realizados no município, Fernanda Hassem destacou as duas frentes de trabalhos que estão atuando na zona rural e urbana. São várias localidades sendo beneficiadas, dando ênfase em locais que necessidade de serviços emergenciais.

Na zona urbana, outra frente de trabalho vem atuando, mas, alguns tiveram que ser paralisados devido a pandemia que suspendeu alguns recursos. Com buscas em Brasília (DF), junto a parlamentares e trabalho da equipe, será possível realizar a entrega nos próximos dias.

Destaque-se a Escola Socorro Frota, que receberá um investimento de R$ 4 milhões onde será transformada em um modelo com 12 salas e ginásio esportivo coberto, indo atender os moradores do José Moreira e região. A construção do CREAS, do Centro do Idoso, novo prédio da Vigilância Sanitária, além do auditório da Secretaria de Educação.

Nesse meio, estão o melhoramento de várias ruas da cidade. Fernanda Hassem informou que esses investimentos estão dentro do valor dito antes e outros projetos estão em andamento como melhoramento da construção da Garagem Municipal e de uma quadra coberta no Bairro Alberto Castro.

Veja entrevista com a gestora.

