Era por volta das 21 horas desta quinta-feira, dia 11, quando um adolescente de 16 anos que estava sentado em frete a sua casa, localizada no Bairro Leonardo Barbosa, foi vítima de uma tentativa de homicídio por arma de fogo.

Segundo foi apurado por homens do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, o jovem estava sentado em frente da casa, quando três indivíduos com mascaras se aproximaram e efetuaram vários disparos e em seguida fugiram tomando rumo ignorado.

O jovem percebeu que havia sido atingido próximo as costelas no lado esquerdo do corpo. Quando os policiais chegaram no local, o mesmo se encontrava sentado estável com o ferimento e sangrando pouco.

Uma ambulância foi chamada e conduziu o mesmo para o hospital, onde recebeu os primeiros socorros e ficou em observação. Uma equipe iniciou buscas pelo bairro na tentativa de localizar algum dos suspeitos e ninguém foi encontrado.

O caso está sendo investigado e qualquer suspeita não está sendo descartada. Está no Boletim de Ocorrência – B.O., que familiares não queriam a presença dos policiais no local.

