“Este ano a campeã de emendas para o nosso município tem sido a dra. Vanda”. A declaração foi da prefeita Fernanda Hassen(PT),em encontro nesta quarta-feira,24, em Brasília, com a deputada Vanda Milani(Solidariedade).A reunião foi marcada pela reafirmação de uma parceria e compromisso entre a prefeita e a parlamentar que vem resultando em transferência de grande volume de recursos financeiros para o benefício da comunidade local. “Minha gratidão em nome da população de Brasíléia. Faço questão de ser justa com quem trabalha e olha por nós”, disse Fernanda Hassen referindo-se à parlamentar. “Eu quero contribuir com o povo de Brasiléia com muito trabalho”, acrescentou a deputada Vanda.

Em emendas extras a deputada garantiu no final de 2020 para Brasiléia a construção de escola no km.06(Escola Concita Alves),2 ônibus escolares,2 praças e também uma motoniveladora. “Recursos que foram assegurados graças a prefeitura ter as contas em dia”, lembrou a parlamentar. Em termos de emendas impositivas ,a prefeita solicitou(e foi atendida)com um caminhão-prancha(para transporte de maquinário),calcário para a melhoria do processo produtivo rural e os implementos necessários para o trabalho da agricultura familiar.

Na saúde, a deputada está encaminhando as solicitações apresentadas. A prefeita lembrou que neste momento de pandemia a deputada assegurou R$ 300 mil de PAB,R$ 200 mil para trabalhar no SUAS com assistência social para dar suporte às famílias afetadas com a questão migratória e em situação de vulnerabilidade social. Estão sendo garantidos também recursos de emenda especial cujo montante vai direto à prefeitura para executar projetos de melhoria de infraestrutura.

Gratidão

“Sou muito grata à população de Brasiléia. Fernanda Hassem sempre teve uma grande receptividade conosco e, através de sua administração, estamos levando ao município um pouco de alento”, disse Vanda Milani. A prefeita trouxe propostas de projetos que englobam 5 áreas para atendimento da população urbana e rural. “E o que eu fico mais feliz é que ,diante das emendas extras e impositivas, Brasiléia foi contemplada.Com isto a gente honra o compromisso da deputada Vanda com a população do Alto Acre”, ressaltou a prefeita.

Em termos de Ministério do Turismo, haverá ainda na chegada da cidade, graças à ação da deputada Vanda Milani, uma revitalização e urbanização do local como também no lugar da antiga pousada Viva Brasília, onde vai ser implantado um espaço cultural. “A população de Brasiléia pode contar com todo meu empenho e colaboração em ações que venham garantir desenvolvimento econômico, progresso social e melhoria da qualidade de vida de todos os seus habitantes”, finalizou a deputada.

Comentários