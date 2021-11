Pontes são liberadas após chegada de equipe do Bope para reforçar segurança na fronteira

As duas pontes que ligam o Brasil à Bolívia, pela fronteira do Acre foram liberadas durante a parte da tarde deste sábado, dia 6, após a chegada de uma equipe do Batalhão de Operações Especiais – Bope, que irá reforçar a fiscalização nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia.

O bloqueio aconteceu devido ao grande número de roubos de veículos que vem acontecendo nas duas cidades. Somente esta semana, cerca de sete veículos foram levados por bandidos para o lado boliviano.

Diante das reclamações dos munícipes, os vereadores dos dois municípios acreanos tomaram a decisão de bloquear as pontes ligam ao lado boliviano de Cobija. Diante do problema, a Secretaria de Segurança Pública do Estado, através do Secretário Paulo César, concordara em se reunirem na semana que vem e tomarem juntos, decisões sobre reforço na segurança.

Para os vereadores de Brasiléia, veem com bons olhos o primeiro passo dado para o combate à violência na fronteira, mas, esperam que não seja apenas uma decisão passageira sobre o caso. Caso não, outras manifestações poderão ocorrer nos próximos dias.