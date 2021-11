Policia segue investigando caso de furto de motocicleta a mão armada em Epitaciolândia

As câmeras de segurança de uma residência localizada no bairro Satel, em Epitaciolândia, registrou na manhã desta ultima Sexta-Feira 12, um caso de assalto a mão armada onde duas pessoas que estavam conduzindo uma motocicleta sem placa, ameaçaram alvejar um outro condutor de motocicleta, o objetivo era claro, furtar a moto e levar até ao pais vizinho, Bolívia.

A moto modelo Bros, Honda, era novinho e ainda não tinha placa, após o furto, o dono da motocicleta roubada tomou direção ignorada evitando possíveis piores consequências caso reagisse ao assalto.

O vídeo do ocorrido logo se espalhou pelas redes sociais colocando medo na população local. Alguns populares relataram ter de infringir as placas de limite de velocidades colocadas nas ruas, pôs segundo eles, andar na velocidade normal, aumenta o medo de ser pego de surpresa pelos assaltantes que não perdem tempo e agem a qualquer hora do dia e da noite.

A policia segue apurando este e outros casos de furtos de pequenos e grandes portes e assaltos a mão armada que vem acontecendo com bastante frequência na região.

Vereadores dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia já chegaram a fazer movimentos e bloquear temporariamente as pontes fronteiriças em busca de socorro ao governo do estado e federal, após uma reunião feita com o secretário do estado e algumas autoridades, ficou decidido planos para monitorar e aumentar a segurança das cidades que fazem fronteira com a Bolívia.

Um dos pontos mais questionados pela população local, é sobre as pontes que assim como existem monitoramento físico no lado boliviano, também deveria existir o mesmo no lado brasileiro, de acordo com relatos de residentes, o Nº 190 também atrasa os casos de emergência tendo em vista que a central do Nº190 não fica mais nos municípios e sim na capital, Rio Branco.