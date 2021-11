Deputado Janilson Leite visita regional do Alto Acre e fala de seu trabalho na Aleac

O jornal alto Acre recebeu no estúdio para um bate-papo na manhã desse domingo (14), o deputado Janilson Leite (PSB), para falar do seu trabalho que vem realizando no interior do Estado do Acre, onde visita municípios e presta serviço como médico.

Janilson Leite falou do trabalho que vem realizando e também destacou o mês de novembro, alusivo ao homem que deve visitar um médico urologista, na prevenção ao câncer de próstata.

Nesta sexta-feira, Janildo esteve participando do trabalho apresentado pela prefeitura municipal de Epitaciolândia, que disponibilizou atendimento de ultrassonografia além de outros atendimentos aos homens.

Janilson também falou do que tem observado no interior do Estado do Acre, destacando o que viu nos municípios de Assis Brasil Brasileia e Epitaciolândia, demonstrando preocupação no quesito saúde e segurança pública.

Disse que os problemas estão sendo apresentados na Aleac, onde pede ao executivo que veja com mais atenção, essas ações que precisam de um olhar mais atencioso por parte do Governo do Estado.

Em relação à segurança pública na fronteira do Acre, Janildo disse que o estado do Acre precisa trabalhar em coordenação com as autoridades policiais da Bolívia. Não só o parlamentar, como os demais, tem cobrado mais a presença do Estado e Governo Federal com acordo binacionais com parcerias fortes.

A pesquisa divulgada pela empresa Delta, o deputado que é pré-candidato ao governo do estado e aparece em sexto lugar, disse que vê com naturalidade pois, como está andando no interior tem visto outra visão em relação as pesquisas.

Observou que o atual governador do estado do Acre Gladson Cameli, que aparece como vencedor no primeiro e segundo turno caso as eleições fossem hoje, tem uma queda de quase 15%, em relação a última pesquisa divulgada.

Deputado que apareceu em enquetes divulgadas em sites da capital, esteve na frente dos outros candidatos. Na atual pesquisa, o seu nome aparece como o terceiro menos rejeitado e percebe que a luz vermelha ascendeu para o governo.

O parlamentar comentou que vê com naturalidade pesquisas divulgadas, que ainda ‘tem muita água para passar por debaixo da ponte’ até o pleito eleitoral, que acontece em 2022.

Veja vídeo abaixo: