Uma ação dos Policiais Militares do 1° Batalhão resultou na prisão de um homem, de 22 anos, e na apreensão de 1 kg de cocaína na manhã desta quinta-feira (4). A prisão e apreensão do entorpecente aconteceu em uma residência localizada na rua Campinas, no bairro da Paz, em Rio Branco.

A guarnição policial estava fazendo um patrulhamento de rotina na região quando avistou e abordou uma pessoa em atitude suspeita no Beco Campinas, que informou aos policiais que havia uma casa sendo usada para o tráfico de drogas. Os policiais se deslocaram até o local e ao adentrarem na casa encontraram o proprietário. Foi feito uma revista na residência e em posse do homem foi encontrado uma escopeta calibre 12 com 4 munições intactas e dentro do guarda-roupa 1 kg de cocaína.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o traficante foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. O jovem responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Comentários