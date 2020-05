Dois dos bovinos já tinham sido abatidos e colocados em um açougue para venda

Dois homens foram presos por furto de gado, na tarde desta segunda-feira (11), em um ramal na Vila Caquetá, zona rural do município de Senador Guiomard, no interior do Acre. A operação integrada entre as policiais Civil e Militar resultou ainda na recuperação de 42 cabeças de gado furtados de uma fazenda no domingo (10) no município de Xapuri.

Segundo informações da polícia, os agentes da delegacia de Policial Civil de Xapuri entraram em contato com agentes da delegacia do Quinari, dando as orientações sobre o paradeiro do gado furtado. Diante das informações foi autorizado pelo delegado titular do Quinari, Marcus Cabral, uma diligência na área denunciada pelos agentes de Xapuri.

No local foi encontrado o gado, sendo que dois dos bovinos já tinham sido abatidos e colocados em um açougue na própria região para venda. O açougue foi fechado e autuado pelos crimes sanitários, e os donos responderão por receptação.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos acusados, que foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do Quinari para os procedimentos cabíveis.

