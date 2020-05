Ascom/Iapen

O Instituto de Administração Penitenciária registrou a recaptura do segundo dos dois presos foragidos da Unidade Penitenciária do Quinari, no município de Senador Guiomard. A recaptura de Jhon Kenedy Souza Barbosa aconteceu no final da manhã desta quinta-feira, 14, no Km 110 da BR 364.

De acordo com o diretor da unidade, Eliton Cavalcante, o advogado do preso entrou em contato com o Iapen para informar que Jhon Kenedy queria se entregar. “O contato foi passado para o setor de inteligência da unidade que, após levantamento das informações repassou à equipe de segurança para providenciar a recaptura do preso”, disse.

Jhon Kenedy Souza Barbosa foi recapturado no Km 110 da BR 364, conforme acordado entre equipe de inteligência e o advogado do preso. Ele foi encaminhado à Unidade Penitenciária do Quinari de onde foi conduzido até a Delegacia do município Senador Guiomard para os procedimentos cabíveis.

Este é o segundo dos dois presos foragidos na última terça-feira, 12, a voltar para a custódia do Estado. O primeiro detento, Nelinho Ferreira Lima, também foi recapturado na manhã desta quinta-feira, 14, nas proximidades da entrada do município de Senador Guiomard, durante o momento em que um policial penal se deslocava para o plantão de serviço. Ao avistar o foragido, o policial parou o veículo e deu voz de prisão.

