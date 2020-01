O comando-geral da Polícia Militar está pedindo a compreensão e apoio dos acreanos para realização da Operação Fecha Fronteiras, que entrou em curso nesta sexta-feira (3) e seguirá por tempo indeterminado. A PM deixa claro que as barreiras policiais não aplicarão multas.

Em nota, o comando explica que a operação visa realizar um cerco tático na cidade de Rio Branco, bem como nos acessos do Estado de Rondônia e nas fronteiras com a Bolívia, objetivando a contenção da violência e a diminuição dos homicídios, latrocínios, sequestros, roubos e furtos.

“Pedimos a compreensão de toda a população acreana, para que apoiem e colaborem com as ações da Polícia Militar do Estado do Acre, inerentes à “Operação Fecha Fronteiras”, para que possamos trazer de volta a nossa cidade, a segurança e a paz social que todos merecem”, diz a nota, assinada pelo coronel Ulyesses Araújo, comandante-geral da PM.

Veja:

NOTA DA POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar do Acre, sob as diretrizes do planejamento estratégico do Sistema Integrado de Segurança Pública, iniciou nesta sexta-feira, 3 de Janeiro, a Operação Fecha Fronteiras.

A operação visa, precipuamente, realizar um cerco tático na cidade de Rio Branco, bem como nos acessos do Estado de Rondônia e nas fronteiras com a Bolívia, objetivando a contenção da violência, no tocante à diminuição dos homicídios, latrocínios, sequestros, roubos e furtos.

Com esse fito, a operação se desenvolverá em pontos estratégicos da capital acreana, possuindo caráter contínuo e com tempo de duração indeterminada, ressaltando-se, portanto, que a mesma não tem o objetivo de arrecadar ou multar.

Sendo assim, pedimos a compreensão de toda a população acreana, para que apoiem e colaborem com as ações da Polícia Militar do Estado do Acre, inerentes à “Operação Fecha Fronteiras”, para que possamos trazer de volta a nossa cidade, a segurança e a paz social que todos merecem.

Ulysses Araújo – CMT GERAL DA PMAC

