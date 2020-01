O Flamengo anunciou, no começo da noite de hoje (3), a contratação do zagueiro Gustavo Henrique. O jogador, que estava no Santos, é o segundo reforço do Rubro-Negro para esta temporada no mercado da bola – já havia oficializado a chegada do atacante Pedro Rocha. Ele chega à Gávea com contrato de quatro anos.

Gustavo Henrique fez elogios ao Flamengo e à torcida e demonstrou entusiasmo em vestir a camisa rubro-negra neste ano.

“Primeiro me sinto muito lisonjeado pela oportunidade. É um clube gigantesco com uma torcida muito grande. Estou feliz e motivado. Espero superar a expectativa dos torcedores. Quero dar o meu melhor como sempre fiz na minha carreira. Não vai faltar trabalho e raça. Estou na expectativa de vestir esse Manto e pode ter certeza que não vai faltar entrega. O ano de 2019 foi muito bom para o Flamengo e eu quero escrever o meu nome na história do clube agora em 2020”, disse, ao site oficial.

O vínculo do zagueiro com o Santos terminava no fim deste mês e as negociações com o Flamengo foram fechadas quando a diretoria ainda estava em Doha, no Qatar, por conta da disputa do Mundial de Clubes.

Atualmente, a zaga titular é formada por Rodrigo Caio e Pablo Marí. Além deles, o elenco ainda conta com os jovens Matheus Thuler, Matheus Dantas e Rafael Santos. Rhodolfo, que tinha contrato até o fim do ano, não teve o vínculo renovado e está livre no mercado.