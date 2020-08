Fonte: jurua online

Durante uma ocorrência de ameaças com disparo de arma de fogo contra a própria esposa, a equipe de Policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar de Tarauacá prendeu Francisco Lima de França, de 34 anos de idade, com mais de 300 gramas de maconha escondidas no fundo da residência.

A esposa do acusado estava na casa de uma vizinha, sendo ameaçada de morte pelo marido, que chegou a disparar tiros conta a residência. No momento que a guarnição chegou no local, o autor dos disparos tentou fugir, tentando entrar na casa de uma vizinha, mas foi capturado.

No momento da abordagem os policiais perceberam que o acusado estava com a cabeça sangrando, além de algumas escoriações nas pernas e braços. Ao ser indagado o motivo das condições físicas, ele contou para os policiais que havia sido agredido por alguns indivíduos em outro bairro.

Francisco negou ser o autor dos disparos contra a residência. Ao procurar a arma, a polícia encontrou no fundo da residência do suspeito uma sacola com o material entorpecente, escondido próximo a alguns pés de bananeiras. O homem foi conduzido para Delegacia Geral para os procedimentos cabíveis.

