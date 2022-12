Polícia Militar prende autores de roubo a comércio na capital e consegue libertar motorista de aplicativo feito refém

O desenvolvimento do Acre nos últimos quatro anos passou por ações em infraestrutura promovidas pelo governo do Estado nos 22 municípios. As parcerias com as prefeituras para pavimentação e drenagem de uma rua, bem como a construção ou reforma de prédios públicos, levaram dignidade e conforto à população e salubridade aos servidores. Os investimentos para as realizações de obras contaram com o apoio financeiro do governo federal, de emendas parlamentares e de recursos próprios, além de convênios com diversas instituições.

Com um investimento de aproximadamente R$ 420 milhões, a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), promoveu melhorias nas vias urbanas e executou centenas de intervenções nas sedes das secretarias, instalações das áreas da saúde e segurança pública, além de instituições do Poder Judiciário em todo o estado.

De acordo com o titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, as ações foram realizadas de forma democrática em todo o Acre. “Verificamos os pontos mais críticos de cada cidade, para proporcionar mais eficiência nos atendimentos aos cidadãos que utilizam o serviço público e garantir trafegabilidade nas ruas”, ressaltou.

As obras da Seinfra geraram mais de oito mil postos de trabalhos para operários da construção civil. “A prioridade do governador Gladson Cameli é melhorar a vida das famílias. Umas das medidas é valorizar a mão de obra local e fomentar a economia de cada cidade”, frisou Alencar.

Pandemia fez Acre acelerar avanço na Saúde (covid-19)

No início de 2020, o coronavírus (covid-19) se alastrou pelo Acre e o atual governo enfrentou a maior pandemia do século XXI. A prioridade foi realizar obras voltadas para ampliar o atendimento às pessoas que foram infectadas com o vírus. Foram dois hospitais de campanhas construídos em 60 dias e que funcionam até hoje.

O governo promoveu as reformas e ampliações do Hospital Geral Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho, em Mâncio Lima; Hospital-Geral do Alto Acre, em Brasileia; além do Pronto-Socorro e da Policlínica do Tucumã, em Rio Branco, e da Unidade Mista de Saúde da Vila Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul. Outras obras estão em execução, como a reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, e de unidades de saúde em diversos municípios, como a da Unidade Mista de Saúde Ana Nery, em Plácido de Castro.

Nesta gestão, em janeiro de 2022, foi erguido o Memorial às Vítimas da Covid-19, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Acre (Into-AC). Foi uma forma justa e emocionante de o governo homenagear todas as pessoas que não resistiram à doença que devastou o mundo.

Segurança Pública e prédios da Justiça estruturados

A segurança pública foi outro setor bastante contemplado pela Seinfra. Os prédios das polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros foram reformados e adequados em diversos municípios, oferecendo atendimento digno aos usuários dos serviços e beneficiando milhares de servidores.

Nas reformas e adequações das delegacias foram implantadas salas de acolhimento e proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, e nos batalhões da PM e nas unidades dos Bombeiros dão-se importantes intervenções na estrutura.

Há um termo de compromisso com o Tribunal de Justiça para intervenções nos fóruns de todo o estado. As reformas da Cidade da Justiça, em Cruzeiro do Sul, e nos outros fóruns das comarcas do Juruá já foram inauguradas. A primeira sede própria da Defensoria Pública de Xapuri foi entregue totalmente adequada para atender os cidadãos que mais precisam.

Avenidas modernizadas, bairros urbanizados e cultura valorizada

As licitações do viaduto entre as avenidas Ceará e Getúlio Vargas e da urbanização da Orla do Quinze, em Rio Branco, foram homologadas neste final de 2022, contando com emendas dos deputados federais Alan Rick e Vanda Milani, respectivamente, além de recursos próprios do Estado. A ordem de serviço de ambos será assinada em breve.

O governo entrou de imediato em 18 municípios, realizando pavimentação nas ruas no período em que as cidades sofreram com a alagação. O serviço para levar dignidade à população alcançou os 22 municípios, levando asfalto para áreas centrais e bairros mais distantes.

A todo vapor estão as obras de urbanização nos bairros Placas e Ouricuri e na Estação Experimental, na capital, englobando pavimentação, calçadas, ciclovias, iluminação pública de LED, coleta de esgoto, contenção dos igarapés Fundo e Fidêncio, com proteção ambiental e plantio de grama, aliados à acessibilidade a partir do saneamento.

Além disso, promoveu no Parque da Maternidade os serviços de recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e vertical, nova iluminação, poda de árvores e revitalização das ciclovias, calçadas e da Concha Acústica. A Seinfra ergueu também a Escola de Gastronomia e Hospitalidade, na Cidade do Povo, contemplando a capital com a implantação de diversos cursos e geração de trabalhos.

A construção do Centro de Eventos de Feijó garantiu um espaço cultural com estrutura adequada e moderna para comportar grandes públicos nos festivais realizados na cidade. A área de 500 metros possui portal de entrada, palco, restaurantes e estacionamento.

As obras de construção do sambódromo de Mâncio Lima, na Avenida Alameda das Águas, seguem de forma intensa, com previsão de serem entregues até o fim de janeiro. A avenida passa por reestruturação e modernização, visando melhorias na pista e instalações sanitárias, além da construção de um portal e de espaços destinados a restaurantes e arquibancadas, para atender ao público.

A Avenida Coronel Mâncio Lima, na região central de Cruzeiro do Sul, passa por obras que visam recuperar toda a sua estrutura, com serviços no asfalto, calçada, ciclovia, rampa e iluminação pública, além da reforma das quadras esportivas.

Em fase final de conclusão, a revitalização e recomposição da Avenida Brasil, em Sena Madureira, visa modernizar e aperfeiçoar a mobilidade urbana do município.

Em Senador Guiomard, são 39 ruas em dez bairros que passam ao mesmo tempo por operações como terraplanagem, drenagem e aplicação do revestimento asfáltico, além das manutenções de sarjeta e meio-fio. A extensão total é de aproximadamente 12 mil metros.

O governo do Acre concluiu as obras de piçarramento do Ramal São Francisco, em Assis Brasil, além da pavimentação de importantes vias da cidade. O projeto para a reforma da praça central já foi aprovado.

Foram concluídas as obras de revitalização e readequação estrutural da rotatória das Oito Bocas, na Vila do V, em Porto Acre, onde também foi iniciada a obra de modernização do sistema de captação, tratamento e distribuição de água no município, para ampliar o acesso das comunidades à água tratada.

As obras de infraestrutura do governo do Acre chegaram aos 22 municípios atendendo às prioridades de cada cidade.

