Policiais militares lotados no Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que atuam no Aeroporto de Jericoacoara, efetuaram a prisão de uma acreana por tráfico de drogas, nesse domingo (16). Na ação, os agentes apreenderam mais de sete quilos de skunk (maconha com maior potencial ofensiva).

O equipamento está situado no município de Cruz, na Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17) do Ceará.

A ocorrência iniciou quando a composição foi informada pelos funcionários do aeroporto acerca de uma mala com um material suspeito em seu interior.

O objeto havia sido deixado no local com o nome da suposta passageira, natural de Rio Branco e sem passagens pela Polícia do Ceará. Por volta das 16 horas, a PMCE recebeu a informação que a proprietária havia retornado ao local, no intuito de reaver a mala.

Foi então que os policiais militares deram a voz de prisão à mulher e apreenderam os entorpecentes. O caso foi levado à Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara, onde a acreana foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.

(Com Ascom SSDS/CE)

