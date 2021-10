Polícia Militar do Acre conclui curso de patrulhamento em ambiente rural

Durante uma formatura realizada na tarde desta sexta-feira, 29, a Polícia Militar do Acre (PMAC) concluiu o I Curso de Patrulhamento em Ambiente Rural (I CPAR). O evento foi realizado nas dependências do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e contou com 23 militares do Estado do Acre e da Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM).

O curso que durou 17 dias, com uma carga horária de 215 horas, tem como objetivo capacitar os militares, que são especializados em Operações Especiais (COESP) e Ações Táticas (CATE), a atuarem em operações em ambiente rural. As instruções foram ministradas por profissionais do Acre e da Polícia Militar do Mato Grosso (PMMT). Os concludentes estarão agora mais qualificados no enfrentamento ao crime organizado.

O comandante-geral da PMAC, coronel Paulo César Gomes, enfatizou a importância da formação dos militares para a corporação. “Era uma demanda da nossa polícia. Com essa formação iremos fortalecer o patrulhamento rural. Este é um dos objetivos do planejamento estratégico da corporação: ampliar o patrulhamento na região rural. Então, aproveito para destacar que os senhores, aqui da Companhia de Operações Especiais (COE), são os precursores dessa modalidade de policiamento no estado”.

O comandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), tenente-coronel Flávio Inácio, destacou a importância da formação profissional. “Hoje temos a felicidade de receber 23 novos formandos no Curso de Patrulhamento em Ambiente Rural, e quem ganha é o Estado do Acre. Com a formação destes guerreiros, eles estarão ainda mais preparados para o enfrentamento aos crimes nas regiões rurais e ribeirinhas, caso necessário for”, falou comandante agradecido.

Formado no Curso de Operações Especiais da Polícia Militar do Piauí (PMPI), o tenente PM Thalles Campos, foi um dos 23 formados no I CPAR, da PMAC. Para ele, o curso irá ser fundamental para sua atuação profissional. “Os policiais, aqui formados, estarão todos aptos a atuação nas áreas rurais e no combate às organizações criminosas”, enfatizou o tenente.

Estiveram presentes a solenidade, que foi abrilhantada pela Banda de Música da corporação, o coronel Luciano Dias Fonseca, subcomandante geral da PMAC, o coronel Evandro, comandante do 6° Batalhão, o coronel RR Ulysses Araújo e o tenente-coronel Assis, ambos da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Justiça (Sejusp), o coronel RR Jair Thomaz, ex-comandante da corporação, outras autoridades militares e civis e os familiares dos formados.