Quatro jovens foram detidos no início da noite desta segunda-feira, dia 14, quando transitavam em um veículo na ponte metálica José Augusto, que liga os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, após serem abordados para uma averiguação de rotina por uma guarnição da Polícia Militar do 5º Batalhão da PM do Alto Acre.

Segundo foi apurado, a guarnição passava pelo local onde o estava o veículo com os quatro ocupantes que, ao perceberem a presença da viatura, passaram a agir de forma suspeita, o que chamou atenção dos policiais.

Foi quando os policiais resolveram averiguar o que estaria acontecendo. Ao conversar com os suspeitos que demonstravam nervosismo em excesso, tiveram o veículo revistado e alguns pertences. Foi quando encontraram em uma bolsa de uma ocupante do veículo, uma quantia de maconha, além de várias ‘pontas’ de cigarro do entorpecente.

Foi quando uma das jovens tentou intimidar os policiais dizendo que conhecia um dos delegados da fronteira, se passando por amiga ‘íntima’ e que o caso poderia virar contra os mesmos. Foi quando os militares resolveram conduzir a mesma com os demais até a delegacia para chamar o delegado, fato que não aconteceu.

Além da maconha encontrada com o quarteto, também foi encontrado um canivete, isqueiro e um pedaço de ferro que era usado como ‘piteira’. Dois foram conduzidos para celas separadas da delegacia para serem ouvidas pela delegada na manhã desta terça-feira, dia 15, enquanto outros dois seram liberados após a chegada dos pais ou parentes responsável.

Comentários