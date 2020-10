A Polícia Militar fazia patrulhamento de rotina no final do bairro São Francisco quando foi avisada por um motorista de ônibus que havia um corpo na estrada do Quixadá. Quando chegou no local, algumas pessoas estavam próximas ao corpo, mas eram motoristas que estavam passando pela região e pararam. À polícia, eles disseram que não viram o que tinha acontecido.