Polícia identifica mais duas pessoas que participaram do tiroteio que matou delegado em Porto Velho

A polícia acredita que os disparos foram efetuados por armas de calibres diferentes, no entanto, a perícia ainda precisa confirmar a informação. Uma arma calibre 38, possivelmente utilizada no crime, foi apreendida na residência de um dos suspeitos. A arma utilizada pelo delegado não foi localizada.

O diretor explicou que pelo que ficou apurado, um grupo de amigos, estava reunido na chácara. O delegado foi até o local a convite de um amigo policial. Em determinado momento, Rafael Simão teria supostamente jogado gelo contra o delegado, o que deu início a confusão.

A briga foi contornada, Valney Calixto foi retirado do local por amigos, mas minutos depois ele retornou sozinho e teria dado início ao tiroteio, que terminou com a morte do delegado José Valney Calixto de Oliveira, e Rafael Simão da Silva, 37 anos. Essas informações, no entanto, ainda não podem ser confirmadas, de acordo com o que destacou o delegado Júlio César Árabe.

De acordo com Júlio César Árabe, foram encontradas no corpo do delegado, projeteis de armas de diferentes calibres. Há suspeitas ainda que ele tenha sido espancado.

Ainda segundo o diretor, um homem, identificado como Édipo T.P, 33 anos, foi preso, após ser flagrado com uma das armas que pode ter sido usada no crime.

Quase 20 anos de Civil