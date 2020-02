Durante o início do final de semana na cidade de Xapuri, uma guarnição conseguiu apreender drogas e pessoas que estariam comercializando, resultando no fechamento do ‘empreendimento’ dos acusados.

Na cidade de Xapuri, a ronda realizada pelo policiais no Bairro Mutirão da Madeira, perceberam que um rapaz estava saindo de uma rua e ao perceber a presença da viatura, passou a agir de forma suspeita e foi revistado.

Com ele, foi encontrado um papelote com uma quantia de oxidado de cocaína. E.A.S. de 21 anos, contou que teria comprado a droga em uma casa próxima e teria gasto R$ 10 reais. Ao ser consultado no sistema, se ficou sabendo que o mesmo teria uma restrição judicial pelo mesmo crime e que não poderia estar na rua, após às 19 horas. Sua prisão aconteceu as 20h30.

Após saber o local da compra, a mesma foi abordada e após vistoria, foram localizados 39 papelotes de cocaína prontas para a comercialização. A mulher T. S. (24) e seu companheiro, J. S. M. de 26 anos, foram presos em flagrante pelo crime de comércio ilegal de drogas.

Mais revistas foram realizadas pelo quintal, onde foram encontrados dentro de um pedaço de madeira, mais 57 papelotes contendo cloridrato de cocaína. Foi relatado aos policiais, que o casal vinha trabalhando para um traficante conhecido da cidade.

A casa já vinha sendo monitorada devido denuncias de moradores da região. O casal e o ‘cliente’ foram conduzidos para a delegacia, enquanto os filhos eram entregues aos avós. O caso passaria para o judiciário local para os devidos procedimentos.

