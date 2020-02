Os moradores das cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, juntamente com turistas que escolheram a fronteira para brincar o carnaval, ficaram sem dinheiro literalmente. Nesta terça-feira, último dia da quadra carnavalesca.

Para os foliões, que pretendia tirar um pouco de dinheiro e brincar no último dia, foram pegos de surpresa ao procurar uma das agencias das cidades de Brasiléia e Epitaciolândia e viram que nada podiam sacar.

Para os organizadores do evento em Brasiléia, a atitude do Banco em deixar os caixas eletrônicos sem dinheiro, com certeza levou prejuízos aos expositores, uma vez que poucos teriam máquina de débito.

“Isso é um absurdo! Em pleno último dia de carnaval, onde podemos ter o nosso lucro, poderemos ter um baita prejuízo devido um mal planejamento por parte do Banco do Brasil. As autoridades da fronteira tem que tomar uma providencia sobre isso e sabemos que existem normas de segurança. Mas, sempre em eventos como esse, tem esse problema”, desabafou um dos barraqueiros.

O governo do Acre e prefeituras realizaram o pagamento dos servidores para que pudessem passar o feriado de carnaval tranquilos.

O jornalista Almir Andrade registrou vídeo de dentro de uma das agências e mostrou o fato.

