Polícia de Rondônia prende homem que engravidou a filha no Amazonas

Um caso investigado pela Delegacia da Mulher de Rolim de Moura, ainda no ano de 2.018, resultou na prisão preventiva de um homem, de 56 anos, acusado de estuprar e engravidar a própria filha de 17 anos. O caso foi denunciado pela mãe da vítima.

Após serem informados do crime, policiais civis, coordenados pelo delegado Fábio Moura, iniciaram as investigações. No dia em que o criminoso foi denunciado para a Polícia, ele pegou todos os seus pertences e fugiu da cidade de Rolim de Moura.

As investigações avançaram, o delegado representou pela prisão preventiva do acusado e a justiça autorizou. Com o mandado em mãos, os policiais da Delegacia da Mulher iniciaram as diligências e descobriram que o homem estava escondido no distrito de Santo Antônio de Matupi, em Manizoré conhecido também como “Km 180”, no Estado do Amazonas.

Com apoio da Polícia Militar do Amazonas, os policiais conseguiram localizar e prender o criminoso, que já estava se preparando para fugir.

Preso, ele foi encaminhado para o presídio de Humaitá. O acusado será transferido para Rondônia, onde aguardará na cadeia o julgamento pelo crime de estupro.

A Delegacia da Mulher de Rolim de Moura informa que os canais de denúncia para esses crimes podem ser feitos de forma anônima através do número 197, ou através dos disk 100 e 180.

Por rondoniagora