Mais de 250 mulheres foram atendidas no FOC

Para levar assistência jurídica integral e gratuita, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio da Execução Penal e Subnúcleo de Direitos Humanos 2 (SDH2), realizou nesta segunda-feira, 30, atendimento jurídico na unidade feminina do Complexo Penitenciário Dr. Francisco d’Oliveira Conde, em Rio Branco.

No segundo dia do mutirão carcerário, a equipe da Execução Penal, coordenada pelo defensor público Gustavo Medeiros, promoveu assistência jurídica e análise processual para 130 detentas no regime provisório e sentenciadas. No total, 253 mulheres encarceradas foram atendidas pela ação da DPE/AC no presídio nos dias 27 e 30 de agosto.

Coordenadora do SDH2, Flávia Nascimento, junto a ouvidora-geral da DPE/AC, Solene Costa, a coordenadora de administração do Centro de Atendimento à Vítima do Ministério Público do Acre, Otília Amorim e o assistente jurídico, Caio Galvão.