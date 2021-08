Polícia Civil prende suspeito homicídio em Senador Guiomard

Ascom/Polícia Civil do Acre

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu na tarde do ultimo sábado, 14, o nacional A.S.S. no município de Senador Guiomard.

O investigado é o quarto indivíduo preso suspeito de ter cometido o crime de homicídio que vitimou Evandro da Silva e Silva, morto com um disparo de arma de fogo e a pedradas, conforme apurado pela investigação.

A vítima foi morta na Travessa Morada do Sol, bairro Taquari, nesta capital, na data de 26/04/2021. Logo após o crime, em razão do trabalho bem sucedido da equipe de investigação da DHPP, a qual empreendeu diversas diligências investigatórias, foi possível realizar a identificação e prisão de todos os envolvidos em poucos meses.

Em desfavor do investigado consta mandado de prisão preventiva que, após ser preso, o indivíduo foi conduzido à delegacia para procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.