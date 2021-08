Em inauguração da nova Gazin, Petecão reforça apoio ao setor empresarial do estado. “O dinheiro tem que circular aqui”

Em mais uma demonstração de apoio ao setor empresarial do Acre, o senador Petecão prestigiou a inauguração de mais uma loja Gazin, em Rio Branco, nesta segunda-feira, 16. A empresa, que investe no Acre há mais de 2 décadas, celebrou o sonho de ter uma loja próxima ao Terminal Urbano, na área central da capital acreana. Petecão acredita que fortalecer os empresários da cidade é apoiar a geração de novos postos de trabalho, diminuindo o alto número de desempregos que assola o estado, além de ser um dos pilares para colocar o Acre, de fato, na rota do progresso e do desenvolvimento.

“As empresas que estão vindo de fora, estão levando o nosso pouco dinheiro que circula no Acre. O dinheiro tem que circular no nosso estado para gerar emprego e gerar renda. Quantos empregos essa Gazin aqui está gerando hoje. A Gazin é nossa aliada de primeira hora porque ela faz o dinheiro circular aqui. Ela gera emprego no nosso estado. Eu queria aqui parabenizar a direção da Gazin por estar inaugurando mais uma loja. Com certeza, quem ganha com isso é a população do Acre”, afirmou o parlamentar.

Alcebiades Lima, gerente da nova loja, é acreano e trabalha no grupo há 14 anos. Ele comemora o novo empreendimento. “Era um sonho da Gazin ter uma loja próximo ao Calçadão e ao Terminal Urbano. Para nós, é uma satisfação estarmos à frente da loja, esperamos nossos clientes e amigos com muito carinho. Isso aqui é para Rio Branco, é um investimento para cidade. Aqui, tem vários pais de família e queremos empregar muito mais. Aqui tem muitas pessoas da capital, que vivem da Gazin. Estamos aqui para satisfazer não somente nossos clientes, mas toda a cidade.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também esteve presente no evento e destacou a importância da ampliação dos investimentos no estado. “Eu fico muito feliz porque eles também estão fazendo investimentos em indústrias, como em Senador Guiomard e, também, uma outra indústria que deve ser instalada em Sena Madureira. Fico muito feliz em ver que a Gazin está dando um show e ajudando muito o desenvolvimento do estado do Acre”, declarou Bocalom.

A nova loja está situada na Rua Benjamin Constant, climatizada e conta com estacionamento próprio. A Gazin tem mais de 300 lojas espalhadas em todo Brasil. No Acre, a primeira loja foi inaugurada no ano de 2000. Hoje, são 24 empreendimentos em todo o território acreano. A primeira indústria a ser instada no estado deve ser inaugurada em outubro deste ano.