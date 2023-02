Polícia Civil prende membro de organização criminosa que forneceu gasolina para atear fogo em vítima

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado em Capturas (Necap), prendeu na manhã desta terça-feira, 14, um homem de 36 anos, conhecido no mundo do crime por “Júnior”.

Ligado a uma organização criminosa que atua no Acre, a prisão dele foi decretada pela 2º Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco, sob a acusação do crime de homicídio. A prisão do faccionado foi realizada no Ramal do Belo Jardim III.

As investigações apontam que o criminoso é um dos líderes de uma organização criminosa que atua na região do 2º distrito de Rio Branco. Ademais, ele teria sido o responsável pelo fornecimento da gasolina que foi utilizada para punir uma de suas vítimas, que foi encontrada totalmente carbonizada.

O mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário acreano é uma sentença definitiva, com pena de 08 anos, 08 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado.

Após a prisão, o custodiado foi conduzido à delegacia de Flagrantes para a realização dos procedimentos de praxe, e posteriormente será conduzido ao presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC).

