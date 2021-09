Polícia Civil prende homem que transportava quase dois quilos de drogas de Rodrigues Alves para Taraucá

Ascom/Polícia Civil do Acre

Na manhã desta quarta-feira, 08, policiais civis do município de Tarauacá prenderam A.F. na rodoviária do município , que trazia da região do Juruá quase dois quilos de entorpecentes.

Após uma denúncia anônima, dando conta de que um homem trazia drogas do município de Rodrigues Alves, os policiais aguardaram a chegada do ônibus intermunicipal e abordaram o suspeito.

O investigado trazia em uma mochila preta mais de um quilo de maconha e 783 gramas de pedra de oxidado de cocaína, totalizando 1 quilo e 801 gramas de drogas no total. Ao receber voz de prisão, o investigado disse que recebeu a quantia de R$ 800,00 para transportar a droga ate a cidade de Tarauacá.

Em sede policial, na revista pessoal do conduzido foram encontradas mais 12 gramas de material análogo a maconha dentro de suas vestimentas. O homem foi fragranteado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), e em seguida, encaminhado ao presídio, ficando à disposição da Justiça.