Polícia Civil prende traficante de Mâncio Lima que tentava fugir para Mato Grosso

Ascom/Polícia Civil do Acre

Na noite de ontem, 07 de setembro, policiais civis de Mâncio Lima prenderam um homem quando ele tentava embarcar em um ônibus na Rodoviária do município de Cruzeiro do Sul, e objetivava chegar ao estado do Mato Grosso, Região Centro-Oeste do Brasil.

O homem, das iniciais A.S.D., 37 anos, tinha em seu desfavor um mandado de prisão emitido pela Comarca de Mâncio Lima. O investigado teve a prisão preventiva decretada após representação do delegado José Obetânio, que conseguiu demonstrar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário que o indiciado fazia parte de uma organização criminosa e traficava drogas em Mâncio Lima.

Quando o investigado soube que a Polícia Civil tinha prendido os líderes de uma organização criminosa que aterrorizava Mâncio Lima, ele fugiu para a cidade de Juína, Mato Groso.

Ao saberem que o faccionado estava novamente na cidade de Mâncio Lima, policiais civis empreenderam diligência e acompanharam seus passos até a Rodoviária, local onde deram voz de prisão e o conduziram à delegacia de Mâncio Lima para os procedimentos cartorários. Em seguida o preso foi encaminhado à Penitenciária Manoel Néri, em Cruzeiro do Sul, ficando à disposição da Justiça.