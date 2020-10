A Polícia civil no município de Rodrigues Alves, com apoio de investigadores do Departamento de Investigação dos Crimes Contra o Patrimônio (DPATRI) de Cruzeiro do Sul, deu cumprimento, nas primeiras horas desta sexta-feira, 16, a um mandado de prisão expedido pela Vara Única da Comarca de Rodrigues Alves em desfavor de R.L.S.

A ação de cumprimento foi coordenada pelo delegado Jose Obetanio que salientou que o indivíduo tem passagem pela Policia Civil pelo crime de organização criminosa com histórico de violência doméstica e é bastante perigoso. No dia do cometimento do crime, 1º de abril de 2020, o autor cometeu crime de estupro da ex-companheira, sob ameaça e agressão e, por fim, incendiou a casa desta na Comunidade do Profeta.

Após meses se escondendo em ramais na zona rural e em endereços de familiares no município de Rodrigues Alves, o acusado foi localizado, após um trabalho minucioso de investigação, realizado por agentes da Polícia Civil de Rodrigues Alves e preso no Bairro da Cohab, em Cruzeiro do Sul. A prisão contou com o apoio de agentes do DPATRI, da Polícia civil de Cruzeiro do Sul.

O acusado foi conduzido à Delegacia para prestar depoimento e em seguida, após os procedimentos de praxe, o indivíduo será encaminhado ao presídio Manoel Neri da Silva onde ficará à disposição da Justiça.

Comentários