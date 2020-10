Durante a tarde desta quinta-feira, dia 15, uma carreta com uma carga de milho que estava no trecho entre os municípios de Xapuri e Epitaciolândia, sofreu um sinistro cerca de 10 quilômetros após o posto da Polícia Rodoviária Federal localizado no entroncamento de acesso à cidade de Xapuri.

As informações apuradas até o momento, seria de que caminhão transitava normalmente rumo a fronteira com a carga de milho, quando a carreta se desprendeu e tombou fora da estrada o motorista do caminhão teria saído sem qualquer ferimento.

Com a carga de milho espalhada fora da estrada, muitos que passavam pelo local pegavam o que podiam em sacos, baldes e vasilhas, enquanto o motorista da carreta estava ausente.

O proprietário da caminhonete que foi atingida, solicitou um guincho para resgatar seu veículo do local.

