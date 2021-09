Polícia Civil prende estuprador foragido de Feijó em Rio Branco

Ascom/Policia Civil do Acre

A Polícia Civil por meio do Núcleo de Capturas (NECAP) prendeu na manhã desta sexta-feira, 17, no Distrito Industrial, E. L. de A. de 36 anos pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável. O crime ocorreu em 2017 na cidade de Feijó e o investigado foi condenado em 2019.

Em 2019, após tomar conhecimento da sentença, o acusado mudou-se para a capital Rio Branco com intuito de se esconder da Policia que, por sua vez, descobriu o endereço de sua moradia, uma residência localizada no Bairro Mocinha Magalhães. A partir daí a equipe deu inicio ao monitoramento e na manhã desta sexta-feira, 17, logrou êxito na prisão do mesmo.

E. L. de A. foi preso em seu local de trabalho que fica localizado no Distrito Industrial de Rio Branco. Ele era considerado foragido da justiça em processo transitado e julgado com sentença condenatória proferida pelo Júri da Vara Criminal de Feijó, estabelecida em 10 anos e 6 meses em regime inicialmente fechado.

O processo contra E. L. de A. tramita na Vara Criminal de Feijó, origem do mandado de prisão em desfavor do mesmo que abusou sexualmente de uma garota de 13 anos de idade. A investigação apurou que o acusado submeteu a criança ao libido sexual sob ameaça de morte, em posse de uma faca, caso ela contasse o fato a alguém.

No momento da prisão o foragido não esboçou qualquer reação e foi conduzido e delegacia para procedimento praxe e em seguida levado a Unidade Prisional ficando à disposição da Justiça.