Policia Civil prende dois por integrar organização criminosa em Xapuri

Ascom/Policia Civil do Acre

Em desdobramento da operação “Garoa”, deflagrada em 27 de outubro, a Policia Civil, por meio da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (DRACO) com apoio da Delegacia Geral de Xapuri e Policia Militar prendeu na noite do ultimo dia 3 de novembro de 2021 na cidade de Xapuri, S.J.S, de 20 anos e L.S.F, de 24 anos por integrar organização criminosa. As prisões de deram em cumprimento a dois mandados de prisão expedidos pela justiça.

Os mandados de prisão são referentes à investigação da DRACO (Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas) que motivou a deflagração da segunda fase da operação “Garoa”, ocorrida em 27 de outubro de 2021.

A investigação foi iniciada após o cumprimento de mandados de busca e de prisão em São Paulo, na capital em face de membros da organização criminosa que exerciam poder de liderança.

Com as duas prisões efetuadas, somam um total de 51 pessoas presas dentro da operação “Garoa”. O delegado Felipe Martins, titular da DRACO, destacou o apoio da Delegacia de Xapuri e Polícia Militar e agradeceu, além de afirmar que as investigações continuam e novas diligências serão realizadas no sentido de identificar mais pessoas envolvidas em crimes dessa natureza.

Os presos passarão por audiência de custódia e depois colocados à disposição da justiça.