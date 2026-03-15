Conecte-se conosco

Geral

Polícia Civil identifica e prende suspeitos de furto a supermercado em rápida ação investigativa em Cruzeiro do Sul

Publicado

2 minutos atrás

em

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado em Investigações Criminais (Nepatri) em Cruzeiro do Sul, realizou uma rápida ação investigativa, neste sábado, 14, que resultou na identificação e prisão dos responsáveis por um furto qualificado ocorrido durante a madrugada em um supermercado da cidade.

Investigadores da Polícia Civil localizam suspeitos de arrombamento a supermercado e recuperam parte das informações que levaram à identificação dos autores. Foto: cedida

O estabelecimento foi alvo de arrombamento, ocasião em que diversos objetos e ferramentas foram subtraídos, causando prejuízo ao proprietário.

Logo após o registro da ocorrência, os oficiais investigadores iniciaram diligências para apurar o caso. Durante o trabalho investigativo, foram levantadas informações e reunidos elementos que permitiram identificar os suspeitos em poucas horas. As investigações apontaram como autores os indivíduos identificados pelas iniciais G.S.G. e E.N.S., sendo este último menor de idade.

Com base nas informações obtidas durante as diligências, os policiais deram início a buscas ininterruptas na região, conseguindo localizar os suspeitos ainda no mesmo dia. Ao perceberem a aproximação da equipe policial, ambos tentaram empreender fuga, porém foram rapidamente alcançados e detidos pelos investigadores.

Segundo a Polícia Civil, o indivíduo G.S.G. já vinha sendo procurado há alguns dias pela equipe do Nepatri, que estava em seu encalço para o cumprimento de um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. O investigado é reincidente na prática de crimes patrimoniais e também é alvo de investigações relacionadas a um furto ocorrido recentemente em uma loja da cidade.

Ao final da ação, o maior foi preso em flagrante, enquanto o menor foi apreendido. Ambos foram conduzidos à autoridade policial competente para a adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Geral

MP alerta para aumento de golpes com Pix e orienta vítimas sobre como recuperar dinheiro

Publicado

9 horas atrás

em

14 de março de 2026

Por

24 milhões de brasileiros foram vítimas desse tipo de crime entre julho de 2024 e julho de 2025

O Ministério Público do Distrito Federal emitiu um alerta para o aumento de golpes envolvendo o sistema de pagamentos instantâneos Pix. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 24 milhões de brasileiros foram vítimas desse tipo de crime entre julho de 2024 e julho de 2025, com prejuízo estimado em R$ 29 bilhões.

De acordo com o ministério, os golpistas utilizam diferentes estratégias para enganar as vítimas, como clonagem de contas em redes sociais, pedidos falsos de dinheiro e promessas fraudulentas. Os crimes costumam ser praticados por organizações criminosas estruturadas, que dividem tarefas para coletar dados pessoais e financeiros das vítimas.

O Ministério Público orienta que, ao perceber uma transferência suspeita, a vítima deve contestar o Pix imediatamente pelo aplicativo do banco. As instituições financeiras podem acionar mecanismos de bloqueio e tentar recuperar o valor transferido, desde que o dinheiro ainda esteja disponível na conta de destino. Quanto mais rápida for a contestação, maiores são as chances de reverter o prejuízo.

Comentários

Continue lendo

Geral

Criança fica ferida após vidro de ônibus se desprender no Terminal Central de Rio Branco

Publicado

10 horas atrás

em

14 de março de 2026

Por

Menino de aproximadamente 7 anos foi atingido por estilhaços e encaminhado para atendimento médico após o acidente

Uma criança de aproximadamente 7 anos ficou ferida na manhã deste sábado (14) após ser atingida por estilhaços de vidro no Terminal Central de Rio Branco. O acidente aconteceu no momento em que um ônibus do transporte coletivo chegava à plataforma do terminal.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, o menino estava acompanhado de um responsável quando o veículo parou e uma das janelas do ônibus se desprendeu e caiu no chão. Com o impacto, o vidro se estilhaçou, espalhando fragmentos pelo local.

Ainda segundo relatos de pessoas que presenciaram a situação, não está claro se o pé da criança foi atingido diretamente pela peça de vidro ou apenas pelos estilhaços. O menino sofreu um ferimento que provocou sangramento.

Funcionários da empresa Ricco Transportes, responsável pela operação do transporte público na capital acreana, prestaram os primeiros atendimentos e levaram a criança, juntamente com o responsável, para receber atendimento médico.

Testemunhas afirmaram que, apesar do susto, o menino estava lúcido e não apresentava sinais aparentes de ferimentos graves no momento em que foi socorrido. As circunstâncias que levaram à queda da janela do ônibus ainda não foram esclarecidas.

Comentários

Continue lendo

Geral

Polícia apreende mais de 2 kg de drogas e detém quatro pessoas em Cruzeiro do Sul

Publicado

10 horas atrás

em

14 de março de 2026

Por

Operação conjunta entre as inteligências das polícias Civil e Militar resultou na apreensão de cocaína, maconha, dinheiro e materiais ligados ao tráfico

A Polícia Militar apreendeu mais de dois quilos de drogas e deteve quatro pessoas durante uma operação realizada na sexta-feira (13), no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Entre os envolvidos estão um homem de 20 anos e três adolescentes.

Segundo informações do capitão Thales Campos, a ação foi desencadeada após troca de informações entre os setores de inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar, que passaram a monitorar a movimentação suspeita na região.

Durante o cerco policial, os agentes prenderam o suspeito e apreenderam dois adolescentes de 16 anos e um de 15 anos. Com o grupo, foram encontrados mais de dois quilos de cloridrato de cocaína, 47 papelotes de maconha e 26 invólucros de cocaína já prontos para a comercialização.

Além das drogas, os policiais também apreenderam R$ 1.044 em dinheiro, duas balanças de precisão e outros materiais utilizados no preparo e na distribuição dos entorpecentes.

De acordo com o capitão, a operação causou prejuízo significativo para o crime organizado na região.

“Essa operação, como um todo, acabou sitiando o bairro da Cohab e causando um prejuízo de mais de R$ 60 mil para o crime”, destacou o militar.

Comentários

Continue lendo