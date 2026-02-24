Geral
Polícia Civil identifica autor de ameaças e atua para encerrar crise envolvendo unidades de saúde em Feijó
A atuação firme e integrada das forças de segurança resultou no fim das ameaças direcionadas a agentes públicos da área da saúde no município de Feijó, interior do Acre. A resposta rápida foi coordenada pela Polícia Civil do Acre, que instaurou o pertinente inquérito policial para apurar os fatos.
As ameaças circularam por meio de áudios veiculados em aplicativos de mensagens, nos quais havia menções a possíveis invasões de prédios públicos e até ao suposto rapto do diretor do hospital da cidade. Diante da gravidade do conteúdo, a Polícia Civil deu início imediato às diligências investigativas.
Em curto espaço de tempo, os investigadores conseguiram identificar o autor dos áudios, adotando as medidas legais cabíveis para responsabilização. Paralelamente, houve articulação entre diferentes órgãos de segurança e autoridades locais, o que contribuiu para a suspensão das manifestações e evitou que a situação evoluísse para confrontos ou maiores danos à população.
“Desde o momento em que tomamos conhecimento dos áudios com ameaças a servidores da saúde e a prédios públicos, instauramos imediatamente o inquérito policial e iniciamos as diligências para identificar o responsável. A pronta resposta da Polícia Civil demonstra nosso compromisso com a legalidade, com a ordem pública e com a proteção dos agentes que atuam em serviços essenciais. Não iremos tolerar ameaças que coloquem em risco a integridade de profissionais e da população”, destacou o delegado Dione Lucas.
A autoridade policial também agradeceu o apoio das demais instituições que atuaram para o encerramento da crise, com destaque para o Comando local da Polícia Militar do Acre e para a Polícia Rodoviária Federal, cuja atuação integrada foi fundamental para a manutenção da ordem e da tranquilidade em Feijó.
A Polícia Civil informou que o inquérito seguirá em andamento para a completa elucidação dos fatos e eventual responsabilização criminal do autor.
Polícia Civil participa de cerimônia de homenagem à Força Nacional no Acre
Na manhã desta terça-feira, 24, a Polícia Civil do Acre (PCAC) participou de uma cerimônia em homenagem à Força Nacional de Segurança Pública, em reconhecimento à parceria e ao empenho da instituição federal nas ações de fortalecimento da segurança pública no estado. O evento foi realizado no auditório da Polícia Civil e reuniu autoridades das esferas estadual e federal.
Durante a solenidade, o delegado-geral da PCAC, José Henrique Maciel, destacou a importância do apoio prestado pela Força Nacional ao Acre, especialmente nas operações de combate à violência e ao crime organizado. Ele também agradeceu à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) pelo suporte contínuo às forças de segurança do estado.
Um dos homenageados foi o servidor da Força Nacional, Francisco Albuquerque, perito papiloscopista reconhecido pelos sete anos de serviços dedicados à corporação. Sua atuação junto ao Instituto de Identificação foi ressaltada como essencial na resolução de casos necropapiloscópicos, na identificação de pessoas desaparecidas e no atendimento a demandas administrativas. Outros três integrantes da Força Nacional também foram homenageados pelos relevantes serviços prestados.
A cerimônia evidenciou ainda a importância do trabalho integrado entre a Força Nacional e a Polícia Civil, sobretudo nas investigações de crimes contra a vida, reforçando a atuação conjunta da Polícia Judiciária e da Polícia Técnica na elucidação de casos.
O coordenador da Polícia Técnica e da Polícia Judiciária da Força Nacional, Felipe, esteve presente no evento e reafirmou o compromisso institucional com o fortalecimento das ações de segurança no Acre.
A solenidade reforçou a relevância da cooperação entre os entes federativos e o comprometimento das forças de segurança no enfrentamento diário à criminalidade, consolidando uma parceria estratégica em benefício da população acreana.
Servidor é investigado por suposto acúmulo de função em Rio Branco
O Ministério Público do Estado do Acre instaurou um Procedimento Preparatório para investigar suposta ilicitude cometida por um servidor efetivo da Prefeitura de Rio Branco, que estaria recebendo remuneração sem cumprir integralmente a carga horária do cargo público.
De acordo com a Portaria nº 0008/2026/2ªPPATRIM, assinada pela promotora de Justiça Laura Cristina de Almeida Miranda, a apuração teve origem em uma Notícia de Fato encaminhada pelo procurador-geral de Justiça após o recebimento de representação apontando que o servidor, identificado pelas iniciais R.T.M.J., estaria frequentemente em uma churrascaria de sua propriedade durante o horário de expediente.
Conforme consulta ao Portal da Transparência, o investigado ocupa o cargo de auditor fiscal de Obras e Urbanismo, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). A suspeita é de que ele tenha recebido salários sem a devida contraprestação laboral, o que pode configurar ato de improbidade administrativa com enriquecimento ilícito e dano ao erário.
Para subsidiar a investigação, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) realizou diligências in loco em julho de 2025, com visitas de monitoramento ao estabelecimento privado indicado. O relatório produzido com base nessas ações apontou elementos que motivaram a conversão da Notícia de Fato em Procedimento Preparatório, já que ainda há necessidade de aprofundamento das apurações.
Segundo o Ministério Público, a medida tem como objetivo reunir provas e informações suficientes para a formação do convencimento quanto à existência ou não de irregularidades e, se for o caso, adotar as providências extrajudiciais ou judiciais cabíveis.
Confira:
Corpo de Bombeiros abre inscrições para Curso de Mergulhador Autônomo no AC
Interessados em atuar em ocorrências de busca, resgate e salvamento aquático já podem se inscrever no Curso de Mergulhador Autônomo (CMAUT) 2026, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre. A capacitação é voltada a bombeiros militares e, quando aplicável, a profissionais de instituições coirmãs integrantes do Sistema Integrado de Segurança Pública.
O objetivo do CMAUT é capacitar os participantes para o exercício da função de Mergulhador de Segurança Pública, habilitando-os para atuar em missões subaquáticas de alto risco.
Ao todo, serão ofertadas 45 vagas para a edição de 2026, distribuídas entre oficiais e praças do CBMAC e profissionais de instituições parceiras.
Conforme o edital, estão previstas 5 vagas para oficiais do CBMAC, 35 para praças da corporação e 5 destinadas a integrantes de instituições coirmãs, totalizando 45 oportunidades disponíveis.
O período de inscrição segue aberto até o dia 6 de março de 2026, e as inscrições devem ser realizadas pelo candidato por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI/AC, data também prevista para a publicação da convocação dos inscritos para a inspeção de saúde inicial.
Para conquistar uma vaga, os candidatos serão submetidos ao Teste de Aptidão Física (TAF), etapa fundamental que avalia resistência, força e condicionamento. Também serão aplicados testes de habilidades específicas, distintos para homens e mulheres, voltados às exigências das operações de mergulho.
Entre as modalidades previstas estão corrida, flexão de braço na barra fixa e no solo, flexão abdominal e natação. Já na avaliação aquática específica, os candidatos deverão demonstrar domínio em exercícios como flutuação, apneia dinâmica e apneia estática, capacidades essenciais para atuação segura em ambientes submersos.
A sequência completa de exercícios físicos que compõem o processo seletivo, bem como outras orientações para preparação, está disponível em material oficial divulgado pela corporação.
Veja o vídeo:
