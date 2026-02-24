Suspeito de exigir dinheiro sob ameaça é preso em flagrante pela Polícia Civil

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, a vítima procurou a unidade policial informando que possuía uma suposta dívida de R$ 100 com um traficante da cidade, tendo já pago R$ 60. No entanto, o suspeito teria passado a exigir R$ 300, sob ameaça de aplicar uma “disciplina”, termo utilizado no meio criminoso para se referir a agressões e, na ocasião, tomou a motocicleta da vítima.
Diante da denúncia, o delegado e sua equipe iniciaram diligências imediatas e conseguiram localizar e prender o suspeito em flagrante, ainda em posse da motocicleta. Durante a abordagem, o homem confirmou a existência da dívida, mas negou que fosse relacionada a entorpecentes e também negou ter ameaçado agredir a vítima.
Segundo a Polícia Civil, o preso já é conhecido das forças de segurança pela prática de crimes como roubo e tráfico de drogas na região, além de ser monitorado pela Justiça.
Na manhã desta terça-feira (24), o suspeito foi submetido à audiência de custódia e acabou sendo liberado pelo juiz das Garantias de Rio Branco. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação para apurar todos os fatos e eventuais responsabilidades.
Você precisa fazer login para comentar.