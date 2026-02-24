Conecte-se conosco

Suspeito de exigir dinheiro sob ameaça é preso em flagrante pela Polícia Civil

39 minutos atrás

PCAC prende suspeito de extorsão em Rodrigues Alves, mas investigado é solto após audiência de custódia. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, prendeu em flagrante, na tarde da última segunda-feira, 23, um indivíduo acusado da prática de extorsão no município.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, a vítima procurou a unidade policial informando que possuía uma suposta dívida de R$ 100 com um traficante da cidade, tendo já pago R$ 60. No entanto, o suspeito teria passado a exigir R$ 300, sob ameaça de aplicar uma “disciplina”, termo utilizado no meio criminoso para se referir a agressões e, na ocasião, tomou a motocicleta da vítima.

Diante da denúncia, o delegado e sua equipe iniciaram diligências imediatas e conseguiram localizar e prender o suspeito em flagrante, ainda em posse da motocicleta. Durante a abordagem, o homem confirmou a existência da dívida, mas negou que fosse relacionada a entorpecentes e também negou ter ameaçado agredir a vítima.

Segundo a Polícia Civil, o preso já é conhecido das forças de segurança pela prática de crimes como roubo e tráfico de drogas na região, além de ser monitorado pela Justiça.

Na manhã desta terça-feira (24), o suspeito foi submetido à audiência de custódia e acabou sendo liberado pelo juiz das Garantias de Rio Branco. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação para apurar todos os fatos e eventuais responsabilidades.

Níveis dos rios sobem em diversas regiões do Acre e mantêm monitoramento em alerta

24 minutos atrás

24 de fevereiro de 2026

Elevação é registrada nas bacias do Purus, Juruá e Tarauacá-Envira; aviso de chuvas intensas segue até quarta-feira

Os rios que cortam o Acre apresentaram comportamento irregular nas últimas 24 horas, com predominância de elevação em importantes bacias hidrográficas do estado. Os dados constam no boletim hidrometeorológico divulgado nesta terça-feira (24) pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

Na regional do Purus, o Rio Iaco, em Sena Madureira, registrou uma das maiores elevações do dia, passando de 8,58 metros para 9,17 metros na leitura das 6h. Já o Rio Purus, em Manoel Urbano, subiu de 9,06 metros para 9,77 metros.

No Vale do Juruá, o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, voltou a apresentar elevação e atingiu 13,16 metros, após marcar 12,94 metros no dia anterior. O nível permanece próximo da cota de inundação, fixada em 13 metros, e mantém tendência de alta. A estação da Ponte da Liberdade também registrou aumento no nível das águas.

Na regional Tarauacá-Envira, o Rio Tarauacá alcançou 9,88 metros, acima dos 9,75 metros registrados na segunda-feira (23). O volume mantém o rio acima da cota de alerta (8,50 m) e próximo da cota máxima (9,50 m). Em Feijó, o nível subiu de 4,62 metros para 4,91 metros.

Na bacia do Rio Acre, houve redução em municípios como Assis Brasil, Brasiléia e Rio Branco. No entanto, algumas localidades apresentaram leve elevação, como Xapuri, onde o nível passou de 6,00 metros para 6,03 metros, e Capixaba, que registrou aumento de 5,88 metros para 6,26 metros.

O cenário ocorre em meio ao acumulado significativo de chuvas em fevereiro. Segundo a Sema, Sena Madureira acumula 349,40 mm no período, Porto Walter 329,60 mm e Brasiléia 279,00 mm, volumes que influenciam diretamente na resposta das bacias hidrográficas.

Há ainda aviso meteorológico de chuvas intensas em vigor até a manhã desta quarta-feira (25), com previsão de precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, além de ventos fortes. Caso o volume se confirme, a tendência é de manutenção ou nova elevação em alguns rios nas próximas medições.

Polícia Civil identifica autor de ameaças e atua para encerrar crise envolvendo unidades de saúde em Feijó

26 minutos atrás

24 de fevereiro de 2026

A atuação firme e integrada das forças de segurança resultou no fim das ameaças direcionadas a agentes públicos da área da saúde no município de Feijó, interior do Acre. A resposta rápida foi coordenada pela Polícia Civil do Acre, que instaurou o pertinente inquérito policial para apurar os fatos.

As ameaças circularam por meio de áudios veiculados em aplicativos de mensagens, nos quais havia menções a possíveis invasões de prédios públicos e até ao suposto rapto do diretor do hospital da cidade. Diante da gravidade do conteúdo, a Polícia Civil deu início imediato às diligências investigativas.

Em curto espaço de tempo, os investigadores conseguiram identificar o autor dos áudios, adotando as medidas legais cabíveis para responsabilização. Paralelamente, houve articulação entre diferentes órgãos de segurança e autoridades locais, o que contribuiu para a suspensão das manifestações e evitou que a situação evoluísse para confrontos ou maiores danos à população.

“Desde o momento em que tomamos conhecimento dos áudios com ameaças a servidores da saúde e a prédios públicos, instauramos imediatamente o inquérito policial e iniciamos as diligências para identificar o responsável. A pronta resposta da Polícia Civil demonstra nosso compromisso com a legalidade, com a ordem pública e com a proteção dos agentes que atuam em serviços essenciais. Não iremos tolerar ameaças que coloquem em risco a integridade de profissionais e da população”, destacou o delegado Dione Lucas.

A autoridade policial também agradeceu o apoio das demais instituições que atuaram para o encerramento da crise, com destaque para o Comando local da Polícia Militar do Acre e para a Polícia Rodoviária Federal, cuja atuação integrada foi fundamental para a manutenção da ordem e da tranquilidade em Feijó.

A Polícia Civil informou que o inquérito seguirá em andamento para a completa elucidação dos fatos e eventual responsabilização criminal do autor.

Polícia Civil prende suspeito de estupro de vulnerável em Senador Guiomard

40 minutos atrás

24 de fevereiro de 2026

Homem de 43 anos é acusado de abusar da própria irmã; prisão preventiva foi decretada após investigação

A Polícia Civil do Acre cumpriu, na manhã desta terça-feira (24), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 43 anos, identificado pelas iniciais F. D. R. D. S., suspeito do crime de estupro de vulnerável. O caso foi registrado no município de Senador Guiomard.

De acordo com informações da delegacia local, o crime teria ocorrido em fevereiro de 2026 e a vítima seria a própria irmã do investigado.

A ordem judicial foi expedida após investigação conduzida pela equipe da unidade policial, que reuniu elementos considerados suficientes para solicitar a prisão preventiva do suspeito. O pedido foi aceito pelo Poder Judiciário.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Ele será apresentado em audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que segue atuando no combate aos crimes contra a dignidade sexual, especialmente aqueles praticados contra pessoas em situação de vulnerabilidade. Denúncias podem ser feitas de forma sigilosa.

