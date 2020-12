Nesta quarta-feira (16), por volta das 11 horas, a Polícia Civil de Xapuri, através da equipe de investigação chefiada pelo inspetor Eurico Feitosa, sob o comando do Delegado de Polícia Dr. Gustavo Neves, deram cumprimento à ordem de prisão judicial, contra uma pessoa por envolvimento em organização criminosa na cidade de Xapuri.

De acordo com as investigações, o conduzido seria um dos homens que coordenava a criminalidade no bairro da Sibéria, localizado do outro lado do rio. O mesmo tem um histórico de envolvimento com a Justiça por ações ilícitas no município.

Sua prisão aconteceu na ‘Estrada da Borracha’ que dá acesso à cidade. Com um histórico dentro do mundo do crime, foi montado uma operação para que o mesmo fosse detido e conduzido para a delegacia, para posteriormente ser apresentado ao judiciário e realizassem os procedimentos de praxe.

Segundo o Delegado Gustavo Neves, informou ainda que a Polícia Civil de Xapuri continuará trabalhando de forma incansável com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade do município.

