O governador do Acre, Gladson Cameli, anunciou nesta quinta-feira, 17, que o salário de dezembro do funcionalismo público estadual será pago na próxima sexta-feira, dia 25, Natal, contemplando mais de 49 mil servidores, entre ativos, inativos e pensionistas.

Ao todo, o governo do Estado repassa mais de R$ 268 milhões no pagamento da folha de dezembro, garantindo o salário em dia e a movimentação da economia.

“Realizamos as tratativas entre a Secretaria de Fazenda e o Banco do Brasil para que o pagamento esteja na conta de todos os servidores no dia do Natal, mantendo nossa obrigação do bom funcionamento da máquina pública e respeito ao trabalho de todos o nosso funcionalismo”, conta Cameli.

Vale lembrar que, desde o início de seu mandato, o governador tem mantido o pagamento dos servidores em dia, promovendo até mesmo antecipações, como a primeira parcela do 13º que já foi paga em julho. A segunda parcela estará na conta dos servidores neste sábado, 19, num montante que ultrapassa R$ 130 milhões.

Próximo do pagamento, os servidores públicos estaduais podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do site www.contracheque.ac.gov.br, ou pelo aplicativo disponível gratuitamente para o sistema operacional Android. Nesses canais, os servidores podem obter, ainda, informações sobre o calendário de pagamento e cédula C, entre outras.