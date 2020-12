Durante a manhã desta quarta-feira, dia 16, foi marcada pelo tão esperado dia de diplomação dos prefeitos, vices e vereadores eleitos e reeleitos em todos o Brasil. No Acre, suas zonas eleitorais realizaram suas cerimonias, sendo algumas virtuais e outras, presenciais.

Na regional do Alto Acre, o primeiro município a realizar, foi a ‘Princezinha do Acre’, como é conhecida o município de Xapuri, onde o prefeito reeleito, Ubiracy Vasconcelos juntamente com seu vice e demais vereadores, receberam o diploma em mãos do juiz eleitoral da 2ª Zona, Luís Gustavo Alcalde Pinto, no dia 11 passado.

Nesta quarta-feira, devido a pandemia, a certificação foi realizada por meio virtual. O juiz eleitoral da 6ª Zona, Gustavo Sirena, juntamente com sua equipe do TRE, reuniu os novos e reeleitos gestores e vereadores de Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia, para certificar todos via celulares e computadores.

Em Brasiléia, especificamente, o ato aconteceu no auditório do SENAC, onde reuniu oito dos 11 vereadores, além da prefeita reeleita Fernanda Hassem e seu vice, Carlinho do Pelado. O ato foi restrito a poucas pessoas obedecendo às normas de prevenção à covid-19.

Todos os vereadores presentes, juntamente com a prefeita e vice, fizeram uso da palavra para agradecer pela vitória e de seu comprometimento com o município. As emoções se fizeram presente com direito a lágrimas.

Fernanda Hassem dedicou um tempo para relembrar da partida de dois filhos de Brasiléia em menos de 24 horas, o ex-radialista e policial civil, Henrique Generoso e Raimundo Valdivino, ex-funcionário da antiga Eletroacre.

“Infelizmente não pudemos fazer uma grande festa com àqueles que estiveram presente durante nossa luta. Mas quero agradecer de coração e iremos fazer muito mais pelo nosso município. Ainda temos muito que agradecer e vamos fazer com muito trabalho que estão sendo realizados e os que estão por vir”, destacou a prefeita Fernanda Hassem.

O atual presidente da Câmara Municipal, Rogério Pontes, juntamente com o novo vereador Jurandir Queiroz, foram enfáticos em dizer que seus mandatos serão voltados para o município de Brasiléia, apoiando todos os projetos e trabalhos que estarão trazendo benefícios e desenvolvimento aos brasileenses.

Veja na íntegra a vídeo transmissão da diplomação e entrevistas realizadas no auditório do SENAC em Brasiléia.



Comentários