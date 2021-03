Na ação policial, os agentes apreenderam drogas, material para embalagem do entorpecente e uma motocicleta esportiva avaliada em cerca de R$ 30 mil.

Em um dos alvos dos mandados judiciais, a polícia prendeu em flagrante um casal suspeito de comercializar droga. Segundo a polícia, eles tinham como ponto de venda uma residência localizada no bairro Ivete Vargas e também faziam delivery do entorpecente. Com eles, a polícia apreendeu droga e também uma caderneta com anotações referentes às entregas.