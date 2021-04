Os policiais receberam uma denúncia relatando o furto ocorrido em um sítio de Ouro Preto. No sábado, os investigadores já possuíam notícias de onde estariam escondidos os animais.

Uma ação da Polícia Civil, realizada no último sábado (24), resultou na recuperação de 13 cabeças de gado que foram furtadas e estavam escondidas em um sítio, localizado no assentamento Margarida Alves, Km 04 da Linha 37, Zona Rural do município de Nova União.

Segundo as investigações, na sexta-feira (23) os policiais receberam uma denúncia relatando o furto ocorrido em um sítio de Ouro Preto. No sábado, os investigadores já possuíam notícias de onde estariam escondidos os animais.

Diante das informações, o delegado Niki Alves Locatelli representou pelo mandado de busca e apreensão na propriedade rural, sendo deferido pela justiça. Os agentes cumpriram o mandado na manhã de sábado (24) e recuperaram os animais. Não havia ninguém na propriedade.

A Polícia Civil acredita que no envolvimento de uma quadrilha que vai de agricultores até donos de açougues. As investigações irão continuar com objetivo de identificar e prender os envolvidos.

