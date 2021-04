Ainda segundo a mulher, após o crime, o homem sacou uma arma de fogo, apontou para ela e roubou o celular da vítima

Uma mulher de 37 anos procurou a Delegacia da 2° Regional de Polícia Civil para denunciar que foi estuprada pelo criminoso Diego Marques Pereira no dia 28 de fevereiro na Via Chico Mendes, no bairro Comara, próximo na Vila Militar, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Diego também é acusado de ter matado a própria cunhada, identificada como Luciana Lima de Matos.

Onde teve o corpo encontrado no dia 15 deste mês em uma área de mata de um ramal no km 44 da BR-364, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

A vítima do estupro cometido por Diego disse à reportagem que estava caminhando em via pública quando foi abordada pelo acusado que estava em uma carro e de posse de uma arma de fogo.

O acusado obrigou a vítima a ter relações sexuais com ele. Ainda segundo a mulher, após o crime, o homem sacou uma arma de fogo, apontou para ela e roubou o celular da vítima.

Policiais militares foram acionados, mas não conseguiram prender o acusado no dia do crime.

A vítima pede ainda se outras mulheres foram vítima de Diego, que procurem a Delegacia da 2° Regional de Polícia Civil registrar o Boletim de Ocorrência.

