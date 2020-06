Onze pessoas foram presas esta semana e conduzidas para a Delegacia da Polícia Federal, em Ji-Paraná, no estado vizinho, acusadas de fabricar e tentar distribuir cerca de R$ 30 mil em dinheiro falso nos estados do Acre e Rondônia. A ação da Polícia Militar do 2º BPM ocorreu na tarde da última terça-feira, dia 16, e evitou que as notas falsificadas fossem esparramadas pelos comércios dos dois estados.

Entre os detidos, estavam mulheres e também adolescentes. De acordo com a Polícia, o mini-laboratório funcionava em uma residência localizada na rua Oliveira, no bairro Novo Horizonte, 1º Distrito de Ji-Paraná, e tinha como responsável um jovem identificado como Allison, de 23 anos. O chefe da quadrilha foi apontado como sendo um presidiário que está cumprindo pena no regime Fechado do Presídio Agenor Martins de Carvalho, de onde comandava e coordenava toda a ação da quadrilha.

Dentro da casa, os PM’s encontraram mais de R$ 30 mil reais em notas falsas, já prontas para serem distribuídas e vários produtos que são utilizados para burlar o teste da caneta, como termolina e verniz. A polícia também informou que a quadrilha mandava as notas falsas pelos correios e toda a transação funcionava através das redes sociais. Uma mulher, identificada como Nesiqueli era responsável por enviar as notas pelos Correios.

Segundo a Polícia, a quadrilha utilizava adolescentes para ajudar na fabricação das cédulas falsas e eles já espalharam mais de R$ 100 mil de dinheiro falso em vários Estados brasileiros. Onze pessoas foram conduzidas para a PF, mas apenas 06 foram flagranteadas pelo crime de Falsificar, Fabricar ou Alterar moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro, previsto no artigo 289 do Código Pena. Neste caso, a pena pode chegar a 12 anos de prisão.

Fonte: Diário da Amazônia

