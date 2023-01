Polícia apreende droga misturada em sacos de açaí em rodovia federal no interior do Acre

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), junto da RBTrans, esteve na tarde da última quarta-feira (18), na Rodoviária da capital, realizando um monitoramento de rotina dos usuários que transitam pelo local.

Na ocasião, a equipe se deparou com um casal em situação de rua vindos de Epitaciolândia que desejavam retornar para o município. Diante disso, a diretora de Direitos Humanos da SASDH, Rila Freze, prontamente entrou em contato com a Secretaria de Assistência Social de Epitaciolândia, onde foi fechada uma parceria para auxiliar no transporte do casal, foi o que explicou a gestora.

“É uma solicitação do prefeito, que prestemos um atendimento célere e humanizado, trabalhamos diariamente para atender bem a todos os munícipes. Estamos em diálogo com a equipe do município para dar continuidade no atendimento à família e no fortalecimento de vínculos”, disse.

A gestão, por meio da SASDH, não tem medido esforços em auxiliar as pessoas em situação de rua, sempre pautando a abordagem no respeito e cuidado, para assim, garantir os direitos do cidadão e promover o fortalecimento e resgate dos vínculos familiares e comunitários.

