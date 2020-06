Dois homens foram presos em um ônibus de viagem com aproximadamente 20 kg de maconha no bairro Jardim das Esmeraldas em Guajará-Mirim (RO).

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos que estavam no ônibus apresentaram nervosismo. Ao descerem para a revista, um deles tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado e algemado. Ao ser questionado sobre o motivo da fuga, o suspeito disse que estava com 20kg de maconha na mala.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, agentes de Guajará-Mirim passaram a monitorar os suspeitos após obterem a informação de que um carregamento de maconha estaria prestes a acontecer. Os suspeitos estavam hospedados em um hotel no Setor 2 do município.

Os policiais o seguiram, mas não o alcançaram. Depois de 1 hora de buscas, o carro do suspeito foi avistado em um posto de combustível. O homem estava com duas mulheres, uma delas se identificou como sendo namorada dele.

Ao ser indagado sobre as drogas nas malas dos suspeitos que foram presos no ônibus, o homem disse que conhecia os dois envolvidos, mas que não era o dono da maconha.

Em conversa com os presos no flagrante no ônibus, a polícia diz que um deles assegurou que a droga pertencia ao dono do carro e seria comercializada em Porto Velho.