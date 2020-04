Iniciativa do Serasa Ensina tem a participação de convidados especiais

Novidade no ar! O Serasa Ensina, braço educacional do Serasa Consumidor, lançou mais uma plataforma para ajudar o consumidor em um dos mais importantes compromissos de vida, que é a sua jornada financeira: o Podcast Serasa Ensina.

Criado por um time de educadores financeiros da própria Serasa, como Guilherme Casagrande e Joyce Carla – ambos especialistas em organização das finanças –, o podcast pode ser definido em duas palavras sobre universo financeiro: praticidade e informação.

Sempre com um tema e um convidado diferente, a plataforma traz os principais assuntos de finanças do momento, além de dicas de planejamento, de como cortar gastos, poupar e acumular dinheiro; como solicitar crédito e outras explicações muito práticas.

Já é possível conferir duas entrevistas com convidados especiais: uma com Murilo Duarte, youtuber do canal Favelado Investidor e outra com o especialista em planejamento financeiro Fabiano Calil.

“Saber mais sobre educação financeira faz toda a diferença na relação que tem com o dinheiro. Para aprender a se controlar, é essencial estudar e estar sempre ligado no que acontece no mundo das finanças. O podcast é uma fonte fácil e rápida para conseguir fazer isso”, explica Guilherme Casa Grande, educador financeiro do Serasa.

As entrevistas são disponibilizadas às quintas-feiras, nas principais plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Apple podcasts e Google podcast e ficam disponíveis para ouvir quando quiser.

O podcast ainda oferece um espaço especial para responder perguntas do público e falar sobre as novidades do mercado financeiro.

Quer saber mais? Clica aqui.

https://www.serasaconsumidor.com.br/ensina/dicas/podcast-serasa-ensina/

