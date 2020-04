Antes disso, ele estava no pavilhão A, onde teve contato com mais 26 presos. Destes, sete foram levados à unidade de saúde para fazer exame. Os outros 19 permanecem no pavilhão de isolamento e estão assintomáticos, segundo o Iapen.

“Os familiares foram informados a respeito da situação de saúde do preso que recebeu resultado positivo por meio da equipe técnica do presídio e também receberão as informações referentes à evolução do quadro do paciente sempre que este for atualizado”, garante o diretor do Iapen, Arlenilson Cunha, em nota.