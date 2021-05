PM recupera R$ 151 mil roubados de supermercado em Sena Madureira

Um rápido e eficiente trabalho da Polícia Militar de Sena Madureira imprimido nesta segunda-feira (24), evitou um prejuízo considerável para o proprietário do Supermercado Sacolão. Por volta das 12 horas, os policiais conseguiram recuperar a quantia de 151 mil reais que havia sido afanada do referido estabelecimento.

A apreensão do dinheiro se deu no Bairro Jardim Primavera após o levantamento de informações por parte da guarnição de serviço. O autor do furto também foi preso pelos militares.

De acordo com informações, o crime foi praticado durante a madrugada desta segunda-feira. O infrator conseguiu acessar as dependências do Supermercado Sacolão e encontrou o cofre onde o dinheiro estava guardado.

Levado para a delegacia, o acusado responderá por furto qualificado.

Edinaldo Gomes – YacoNews