IRPF 2021: Receita Federal no Acre recebeu mais 67 mil declarações 

Faltam 8 dias para o final do prazo de entrega

Até as 10h de hoje (25/5) 67.040 declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita Federal em todo o estado do Acre, o que corresponde a 81,9% do esperado que são 81.900 declarações.

Na 2ª Região Fiscal (AC, AP, AM, PA, RO e RR) 1.178.680 contribuintes cumpriram a obrigação com o fisco federal, o que equivale a 81% do esperado que são 1.455.500 declarações.

A Receita alerta para que os contribuintes não deixem para a última hora. O sistema de recepção de declarações da Receita funciona 20 horas por dia. Fica indisponível somente na madrugada, entre 1 hora e 5 horas.

Quem perder o prazo estará sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

Assistente Virtual (chatbot)

A Receita Federal lançou assistente virtual para dúvidas de imposto de renda. Esse chatbot está disponível nas versões do aplicativo ‘Meu Imposto de Renda’ para celulares e tablets. Se já tiver o aplicativo instalado, basta atualizá-lo nas lojas virtuais Google Play ou Apple Store. Após a atualização basta clicar no ícone e digitar a dúvida.

Declaração Pré-preenchida

A declaração pré-preenchida resgata informações que a Receita Federal já possui, evitando erros no preenchimento e simplificando o envio da declaração de imposto de renda. Para saber como se utilizar dessa facilidade acesse o link https://www.gov.br/ receitafederal/pt-br/assuntos/ noticias/2021/maio/receita- simplifica-acesso-a- declaracao-pre-preenchida-de- imposto-de-renda