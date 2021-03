Efetivos da Polícia e Polícia Militar cercaram a agência do Banco do Brasil na Avenida Mamoré, em Porto Velho, onde a gerente estaria amarrada com dinamite. Ela teria sido abordada em casa e lavada ao banco. Na casa dela, haveria mais criminosos.

A Polícia Civil já iniciou as investigações para prender os criminosos que participaram de uma tentativa de roubo a uma agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Mamoré, na Zona Leste de Porto Velho, na manhã desta quinta-feira (4).

Os bandidos fugiram deixando explosivos, que foram retirados pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM.

A gerente do banco e seus familiares ficaram refém dos criminosos. Eles tinham como objetivo roubar o Banco do Brasil, mas uma rápida ação da Polícia Militar e Polícia Civil frustrou a ação dos bandidos, que fugiram sem levar nada.

De acordo com o comandante do 5° Batalhão de Polícia, major Renato Suffi, todas as vítimas foram libertadas sem nenhum ferimento. A gerente do banco foi encaminhada para a sede da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio, que irá investigar o crime. Os explosivos foram retirados de dentro

